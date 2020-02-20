Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında
Haberler » Dünya » Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında - Haberler

Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir camide bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis zanlının gözaltına alındığını duyurdu

20.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:52
Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında

'nin başkenti 'da bir camide bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, zanlının gözaltına alındığını duyurdu.


Regent's Park yakınındaki Londra Merkez Camisi'nden öğleden sonra gerçekleşen olayda sağlık ekipleri, yaralı halde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambülansla hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler