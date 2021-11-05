Lokomotiv Moskova maçının ardından

Fatih Terim : Çok üzüntülüyüm, bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık

"Formayı alanın şansı iyi değerlendirmesini istiyorum"

Lokomotiv Moskova'nın oyuncusu Dmitri Rybchinskiy ise her iki takımın da büyük gayret gösterdiğini ve maçın kendi adına çok heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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