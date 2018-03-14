Lokasyon Temelli Çözümler Perakendecilerin İşini Kolaylaştırıyor

Lokasyon temelli çözümler, operasyonel gereksinimlerin karşılanması noktasında 2018 yılında perakendeciler arasında en değerli teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor.

Endüstride operasyonları optimize etme ve maliyetleri düşürmeye yönelik gözlemlenen eğilimler devam ediyor. Bu noktada lokasyon temelli çözümler, bu hedeflerin hepsine hizmet ettiği için perakendeciler arasında 2018'in en değerli teknolojilerinden biri olarak kendisini göstermeye başladı. HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar perakende sektöründe lokasyon hizmetlerinin operasyonel gereksinimleri nasıl karşıladığı bilgi verdi.

Mağazalarda destek alınabilecek görevli bulma sorunu son buluyor

Mobil uygulamada, harita üzerinden navigasyon hizmeti almanın lokasyon temelli çözümler için iyi bir başlangıç olduğunu belirten Ersin Uyar, daha yenilikçi çözümlerin girilen mağazada ya da kuruluşta, yardım ve destek alınabilecek görevlilerin yerini bulmaya da yardımcı olabileceğini söyledi. Uyar sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin bebek beşiği alışverişine çıkan bir çift, almak istedikleri beşik için ürünün bulunduğu standa kadar, mobil uygulama üzerinden navigasyon hizmeti alarak getiriliyor ve çiftin bu noktada bilgi almak istedikleri bir kaç konu var. Uygulama üzerinden görevli kişilerin nerede olduklarını görebiliyorlar ve istedikleri herhangi bir görevliye önceden tanımlanmış bir metin yollayabiliyorlar. Eğer ilgili personel meşgul ise, tahmini meşguliyet süresini önceden belirlenmiş bir metinle kullanıcıya iletiliyor ve onları bu süre sonunda bulacağını söyleyerek alışverişe devam etmelerini öneriyor".

Lokasyon temelli servisler sayesinde tüm personel, müşterilere hızlı bir şekilde yardımcı olmak ya da eksik ürünleri tamamlamak gibi sürekli verimlilik gerektiren iki farklı görevi kolaylıkla yürütebildiğine vurgu yapan Uyar, "Bir yardımcı personelin yardıma gereksinimi olduğunda lokasyon temelli çözümün sağladığı bu özellik onlar için de aynı şekilde çalışıyor. Bu tür sorunları azaltmak, çalışanların boşta kalmalarını önemli ölçüde engelliyor, böylelikle eleman sirkülasyonunun azalması ve marka cazibesinin artması sağlanmış oluyor. Daha da ileride lokasyon temelli çözümler, anlık raf stok kontrolünde 'bot' kullanılması gibi diğer yeniliklerin de anahtarı olacak" dedi.

Ürün izleme sensörleri ile ürün envateri takibi kolaylaşıyor

Lokasyona dayalı en yeni çözümler, market arabaları ve merdivenlerden POS cihazlarına ve mal paletlerine kadar değişen ve kurum içerisinde kritik öneme sahip envanteri izlemek için özel sensörler sunduğunu söyleyen Uyar, "Müşteriler boş bir ürün standı ile karşılaştığında, genellikle ilgili personele danışıyor ve ürünün ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. Ardından personel mağaza boyunca, çeşitli ürün raflarının bulunduğu depoya kadar yürüyor. Ürün izleme sensörü (assettrackingtag) ile donanmış depolar, ilgili personelin 10-15 dakika sonra müşterinin yanına boş ellerle dönmesi yerine, her bir raf için hazırlanmış ürün listesine bakarak istenen ürünü bulmasına izin veriyor. Ürün izleme sensörleri operasyonel verimlilik noktasında önemli faydalar sağlıyor. Müşterinin istediği ürünü almak için bir merdivenin bulunmasını veya alışveriş sepetlerinin otopark çevresinde dağınık halde bırakılması sonucu yaya ve araç trafiğini engelledikleri ile ilgili uyarıların otomatik olarak alınması bunlardan bazıları. İzleme sensörü aracılığıyla ürünlerin taranarak palet ürün listesinin elde edilmesi ve stok kontrolünün sağlanması depoda ve mağazalarda yönetime ciddi anlamda yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

Gelişmiş analizler satışları ve başarı artırmayı sağlıyor

Lokasyona dayalı çözümlerin çok çeşitli gelişmiş analizler sunduğunun altını çizen Uyar, "Müşterinin alışveriş deneyimi kalitesini artırmak ve ürün satışlarını artırmak üzere mağazalarda kullanılan bazı yöntemler (mağazanın içerisinde dijital reklam yayınlama gibi), müşterilerin lokasyonda kalma süreleri konusunda önemli veriler elde etmeyi sağlıyor. Bu metrikler hesap edilerek ve grafiksel olarak trend analizleri çizilerek, kullanılan bu yöntemlerin satışı cazip hale getirip getirmediğini ya da bunun trafiği engelleyen rahatsız edici bir unsur olup olmadığını görmek mümkün oluyor. Böylece duruma en uygun eylemi gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bu durum aynı zamanda operasyonel verimliği de sağlıyor. Düşük satış performansı gösteren bir ürünün teşhiri ne kadar hızlı şekilde iyileştirilirse, satışlar da o ölçüde hızlanıyor. Uzun vadede, neyin nerede ve yılın hangi saatinde en iyi sonuç verdiğinin görülmesi, günlük ve sezonluk satışları en üst düzeye çıkarmak için başarıyı artırmaya yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Lokasyona dayalı servislerin daha fazla fayda sağlayabileceği belirtilirken, günümüzde rekabetçi kalmaya yardımcı olmanın yanı sıra, önümüzdeki yıllarda inovasyonlar arttıkça, bu tür altyapıların kullanımı karşılığını daha da fazla vereceği vurgulanıyor. Bu noktada işletmelerin geride kalma riskini alma ya da yatırım yapma konusunda doğru karar vermesi büyük önem taşıdığı belirtiliyor. - İSTANBUL