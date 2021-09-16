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Lizbon'un bilinen projesi Türkiye tanıtımına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Lizbon'un bilinen projesi Türkiye tanıtımına hazırlanıyor

Tagus Nehri kıyısında bulunan Prata Riverside Village gayrimenkul projesinin Türkiye tanıtımı 1 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Tagus Nehri kıyısında bulunan Prata Riverside Village gayrimenkul projesinin Türkiye tanıtımı 1 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü ve ödüllü Mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan, Tagus Nehri kıyısında bulunan Prata Riverside Village gayrimenkul projesi, Türkiye Lansmanı için geri sayım başladı. Tanıtım, 1 Ekim tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek. Proje, Lizbon'da yaşamak isteyenlere Golden Visa (Altın Vize) ile Portekiz'de oturma, yatırım ve vatandaşlık hakkı sunacağı belirtildi.

Portekiz Altın Vizesine en çok başvuruda bulunan ülkeler arasında Türkiye'nin 3. sırada olduğunu söyleyen Proje Satış Direktörü Marcos Drummond, "Çin ve Brezilya'nın hemen ardında yerini alan Türkiye, Portekiz Altın Vizesi'ne en çok başvuruda bulunan üçüncü ülkedir. Portekiz, yaşamak için önemli ülkelerden biri olarak kabul edilir. Dost canlısı ve hoşgörülü bir toplumdur. Düşük suç oranı ve canlı bir ekonomisi vardır. Dünyanın önemli plajlarından bazıları oradadır. Oturumların başladığı, Pritzker Ödülünün sahibi ünlü Mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan Prata Riverside Village projesinde yeni bir yaşam tarzını tercih edecek Türkleri, doğrudan bilgilendirmek amacıyla Türkiye'ye geliyoruz. Lizbon'da farklı bir konut konsepti etrafında tasarlanan proje, mağazaları, restoranları, galerileri, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ile tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca sanata ve sanatçıya verdiği önemi, yaptığı projelerle gözler önüne seriyor" dedi.

"Mimar Renzo Piano'nun Portekiz'deki tek projesi, Lizbon Moda Haftası'na ev sahipliği yaptı"

Drummond, "Sanat ve kültürün farklı ifadelerini destekleme ve teşvik etme taahhüdünü gerçekleştiren proje, moda, tasarım ve modern mimarinin önemli örneklerini bir araya getirdi. İç bahçe, güneşli teras ve geniş balkonlar ve şeffaf asansörler, Tagus Nehrinin manzarasına sahip bir ortamda bulunan geçit, Lizbon Moda haftası için bir podyum olarak kullanıldı. Renzo Piano'nun modern mimarisi, ışık oyunları, farklı alanlara yansıyan genç tasarımcıların ortaya çıkardıkları, sunulan parçaların yenilikçi karakterini güçlendirdi. Ayrıca sanatçılar için oluşturdukları odaları kullanıma sunduklarını, sanatsal üretimlerini geliştiremeyen birçok sanatçının eserini oluşturmasına ve sergilemesine ev sahipliği yaptı. Valentim Quaresma, Ana Fonseca, Sofia Castro ve Cecília Costa, Prata Riverside Village'ı evlerine çevirmiş sanatçılara örnektir" ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye vic-properties.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Lizbon'un bilinen projesi Türkiye tanıtımına hazırlanıyor

Lizbon'un bilinen projesi Türkiye tanıtımına hazırlanıyor

Lizbon'un bilinen projesi Türkiye tanıtımına hazırlanıyor

Lizbon'un bilinen projesi Türkiye tanıtımına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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