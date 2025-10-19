Haberler

Liverpool Manchester United CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Liverpool Manu maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Liverpool Manchester United CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Liverpool Manu maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?
Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de dev bir karşılaşma sahne alıyor! Liverpool ile Manchester United, bugün kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadelenin yayın saatini, hangi kanaldan izlenebileceğini ve maçın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Liverpool – Manchester United karşılaşması, ligde merakla beklenen mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın detayları ve platform bilgilerini öğrenmek istiyor. Liverpool Manchester United CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Liverpool Manu maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

LIVERPOOL VS MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'in dikkat çeken karşılaşmasında Liverpool ile Manchester United, 19 Ekim 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Maç, Bein Sports 3, Bein Sports beIN Connect ve Idman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL – MANCHESTER UTD MAÇINI BEIN SPORTS 3 ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

LIVERPOOL – MANCHESTER UTD MAÇINI BEIN SPORTS beIN CONNECT ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports beIN Connect, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor.

LIVERPOOL – MANCHESTER UTD MAÇINI IDMAM TV ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46E uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor.

LIVERPOOL – MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu heyecan dolu İngiltere Premier Lig mücadelesi, 19 Ekim Pazar günü sahne alacak.

LIVERPOOL – MANCHESTER UTD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, Türkiye saati ile 18:30'da başlayacak.

LIVERPOOL – MANCHESTER UTD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Manchester United karşılaşması, İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda gerçekleşecek.

