Litvanya, Letonya, Estonya da 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Litvanya, Letonya, Estonya da 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Litvanya, Letonya, Estonya da 4 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Litvanya 2, Letonya ve Estonya birer olmak üzere 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederken, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanındı.

Litvanya 2, Letonya ve Estonya birer olmak üzere 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederken, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanındı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise Avrupa Birliği'nde (AB) "daha az Rus ajanı" bulunması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinde çalışanları "istenmeyen kişi" ilan eden ülkeler arasına Litvanya, Letonya ve Estonya da katıldı. Litvanya 2, Letonya ve Estonya da birer olmak üzere toplam 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini duyurdu. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergeis, "diplomat kılığına girmiş Rus ajanı olan bu kişilerin" diplomatik statülerine uymayan faaliyetlerde bulunduklarını belirtirken, söz konusu çalışanlara bulundukları ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre tanıdıklarını ifade etti. Landsbergeis, "Avrupa Birliği'nde (AB) daha az Rus ajanı bulunmalı. Çek dostlarımız onların emsalsiz faaliyetlerine ışık tutuyor" şeklinde konuştu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkedeki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararının 2104 yılında Çekya'da meydana gelen uluslararası hukuku ihlal eden, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarını baltalayan patlama ile ilgili olduğunu belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkeviczs ise ülkesinin ne kendi topraklarında ne de partner ve müttefiklerinin topraklarında yıkıcı eylemlere tolerans göstermeyeceğini, bu nedenle Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdiklerini söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Litvanya, Letonya, Estonya da 4 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:27:17. #1.14#

title