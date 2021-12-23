Liseli boksörler dereceye girmek için ter döktü

ÇANKIRI (İHA) - Erzurum'da düzenlenen boks il birinciliği müsabakalarında sporcular ringde, antrenörleri ve velileri ring dışında ter döktü.

Boks İl seçmeleri Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda bugün yapılan müsabakalarla başladı. 3 gün boyunca devam edecek olan elemelerde sporcular dereceye girebilmek mücadele etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın organize ettiği Erzurum Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Liseler Arası Boks Seçmeleri Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Müsabakaları öğrencilerin velileri de yakından takip ediyor.

22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Liseler Arası Boks İl Seçmeleri'nde dereceye giren boksörler 13-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenecek Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edecek.

İl seçmelerine Erzurum merkezde bulunan 22 lise katılıyor. Müsabakalara 77 sporcu boy gösteriyor.

Erzurum Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan 13-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenecek Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası'nın il seçmelerini yaptıklarını belirterek, "Liseler Arası Boks müsabakalarına katılım oldukça yüksek. Bu da bizleri çok memnun ediyor. Müsabakalara 77 sporcu başvuru yaptı. Son yıllarda gençlerin boks sporuna olan ilgisi oldukça fazla. Bunun sebebi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda boks dalında 2 kızımızın madalya alması" diye konuştu. - ERZURUM