Lionel Messi: PSG'ye gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
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Lionel Messi: PSG'ye gelmemin sebeplerinden biri de Neymar

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Paris Saint-Germain'in futbol tarihine geçen transferi Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fransız devine geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Arjantinli yıldız, "PSG'ye gelmemin sebeplerinden biri de Neymar. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Takım arkadaşlarımı da tanıyorum, daha önce de karşılaştık. Barcelona ile karşılaşmak garip olur ama göreceğiz" dedi.

Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e resmi imzayı attı. Tarihi transferin ardından Arjantinli yıldız düzenlenen basın toplantısında duygularını kamuoyuyla paylaştı.

"İLK MAÇIMA NE ZAMAN ÇIKARIM BİLMİYORUM"

Lionel Messi'nin açıklamalarından satır başları:

"Barcelona'dan ayrılmak zor oldu ama PSG'ye gelmekten dolayı çok mutluyum, buraya çok çabuk alıştım. Bence PSG her şeyi kazanmaya hazır, ben de bu yüzden buradayım. Taraftara beni karşıladıkları için teşekkür ederim. Umarım birlikte güzel vakit geçireceğiz. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım. İlk maçıma ne zaman çıkarım bilmiyorum, umarım en kısa zamanda olur. Gerçekten bir an önce PSG formasını giymek istiyorum. Hazır değilim, tatilden yeni döndüm. Sezon öncesi hazırlığı yapmam gerekecek, şu an oynamak için ben de çok sabırsızım

"BARCELONA İLE KARŞILAŞMAK GARİP OLUR AMA GÖRECEĞİZ"

Hayalim bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Bazen en iyi takıma sahip olursunuz ancak kazanamazsınız. Bununla birlikte güçlü ve motive bir oyuncu grubu olması gerektiğini biliyorum. PSG'ye gelmemin sebeplerinden biri de Neymar. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Takım arkadaşlarımı da tanıyorum, daha önce de karşılaştık. Barcelona ile karşılaşmak garip olur ama göreceğiz"

Lionel Messi: PSG'ye gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
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