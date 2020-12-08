Lionel Messi kimdir, hangi takımda oynuyor? Messi kaç yaşında? Messi nereli?

Futbolun efsanevi isimleri arasında gösterilen ve aldığı ödüllerle, attığı gollerle sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan Lionel Messi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Lionel Messi kimdir, kaç yaşında? Lionel Messi evli mi?

Lionel Messi kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, evli mi, kariyeri ne? İşte tüm bu sorular futbolseverler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak anılan Lionel Messi kimdir? sorusunun yanıtını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Peki resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi kimdir?

LIONEL MESSI KİMDİR?

Lionel Andrés "Leo" Messi 24 Haziran 1987, Rosario, Arjantinli futbolcudur.

Barcelona'da forma giyen oyuncu; forvet ile ofansif orta saha bölgelerinde görev almaktadır. Halen oynayan futbolcular arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmektedir.

Henüz 21 yaşındayken, Ballon d'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştır. Yeteneği ve oyun tarzı sıkça benzetilen ve kıyaslanan Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, Messi'yi "halef"i olarak göstermektedir.

Lionel Messi, 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario şehrinde dünyaya geldi. Futbola 8 yaşında Rosario şehrinin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 2000 yılında ailesi, Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı.

Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi. Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonunu yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.

Messi, kariyeri boyunca altı La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve iki final maçında gol atmayı başardı. Final maçında attığı gollerin tümü Manchester United'a karşıydı. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atarak Gerd Müller ve Jean-Pierre Papin'in ardından üst üste 3 kez gol kralı olan üçüncü futbolcu oldu.7 Mart 2012 tarihinde Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş mücadelesinde, Bayer 04 Leverkusen'e karşı 5 gol birden atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını kazandı.

Çeyrek final rövanş maçında da Milan'a karşı iki gol atarak José Altafini'nin Şampiyonlar Ligi'nde (Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da dâhil olmak üzere) bir sezonda attığı 14 gollük rekoru da egale etmiş oldu ve Şampiyonlar Ligi adıyla ise 2002-03 sezonunda 12 gol atan Ruud van Nistelrooy'un da rekorunu kırdı. Messi, o sezon turnuvayı 14 golle gol kralı olarak tamamladı ve bu turnuvada üst üste dört kez gol kralı olmayı başaran tek futbolcu oldu.2011-12 sezonunda tüm turnuvalar dâhil olmak üzere 73 gol attı ve dünya rekorunu da kırmış oldu. Aynı sezon La Liga'da 50 gol atarak önceki sezon ligde Cristiano Ronaldo'nun attığı 40 golün de rekorunu kırmış oldu.

Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dâhil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin millî futbol takımında forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası'na katıldı ve 2007 yılında Copa América'da ikincilik yaşadı. Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin Olimpiyat Takımı'yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América'da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 9 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller'in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti. Arjantin millî takımı ile en çok gol atan futbolcu unvanına sahiptir.

2011 Copa América

Messi, 2011 Copa América turnuvasında Arjantin millî futbol takımıin kadrosunda yer aldı. Turnuvada Messi 3 asist yaptı ama gol atmayı başaramadı. 1-1 berabere kaldıkları Bolivya ve 3-0 kazandıkları Kosta Rika maçlarında maçın adamı seçildi. Arjantin, çeyrek finalde normal süresi 1-1 biten maçta Uruguay'a penaltılar sonucu yenilerek kupaya veda etti. Messi, penaltı atışlarında Arjantin adına gol atan iki isimden biriydi.

2014 FIFA Dünya Kupası

Messi, 2014 FIFA Dünya Kupası'da Arjantin millî futbol takımının kadrosunda kaptan olarak kendine yer buldu. Grup aşamasında attığı 4 Gol ile takımının son 16'ya kalmasında büyük rol oynadı. Arjantin bu şekilde finale kadar yükseldi, ancak finalde Almanya'ya Mario Götze'nin uzatmalarda attığı gol ile 1-0 mağlup oldu ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nı 2. olarak tamamladı. Messi, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi futbolcusu seçilerek Altın Top Ödülü'nü kazanmıştır.

MESSİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lionel Messi, Barcelona'da oynayan isimlerden biridir.