Limonda 10 bin tonluk dış satım izni ihracatçıları ve üreticileri sevindirdi Tarım ve Orman Bakanlığınca, limonda dış satıma 10 bin ton izin verilmesi üreticileri ve ihracatçıları mutlu etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, limonda dış satıma 10 bin ton izin verilmesi üreticileri ve ihracatçıları mutlu etti.

Ticaret Bakanlığının, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle ihracatı 31 Ağustos'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanan limonda, dün açıklanan "10 bin ton dış satım yapılabileceği" müjdesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçılar olarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen, Türkiye'nin bazı sektörlerinde ihracat artışı yaşandığını anlatan Sin, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Limon ihracatına verilen iznin sektör temsilcilerini sevindirdiğini vurgulayan Sin, şöyle konuştu:

"Alınan bu karar, ihracatçılar ve üreticiler için olumlu. Bunun ihracatımıza olumlu etkisini ve güzel yansımalarını göreceğiz. İlerleyen süreçte limon ihracatı daha da iyi noktalara gelecektir. Biz bu ihracat miktarını karşılayacak ürüne sahibiz ve bu ihracatı yapmaya hazırız."

Sin, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele sürecini iyi yönettiğini, gıda ve tarımda alınan kararların yerinde olduğunu dile getirdi.

"Pazar kaybımız olmayacaktır"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ise alınan kararın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Limon ihracatının, hem ekonomik kaybı önleyeceğini hem de pazar kaybı yaşanmasını engelleyeceğini anlatan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Sezon sonu hasat edilen ve raf ömrü kısa olan limonların ihraç edilecek olması ekonomik kaybın önüne geçecektir. Bir müddet ara verilse de pazar kaybımız da olmayacaktır. 10 bin ton limon ihracatının serbest bırakılması üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kaliteli ürünlerimiz yurt dışı piyasasında tekrar yer alacak. İhracatçılar olarak hazırız. Bu rakamı karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Kimse endişe etmesin, Türkiye'nin ihtiyacına yetecek kadar depolarda ürünümüz mevcut. Biz, her şeyden önce ülkemizi düşünmek zorundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel süreçlere şahit olacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA