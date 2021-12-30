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Limanda tırdan kaçak göçmen çıktı

Limanda tırdan kaçak göçmen çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Azerbaycan'dan gelen alüminyum yükle tır içerisinde iki kaçak göçmen yakalandı.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Azerbaycan'dan gelen alüminyum yükle tır içerisinde iki kaçak göçmen yakalandı.

İlginç olay, 13 Aralık tarihinde Polisan'a ait Poliport limanında meydana geldi. Azerbaycan'dan gelen ve alüminyum taşıyan 5 tırda ekipler incele yaptı. Yapılan incelemede bir tırın dorsesinde yabancı uyruklu 2 şahıs fark edildi. Şahısların yapılan kontrolünde ülkeye kaçak yollarla girdikleri ortaya çıktı. Azerbaycan'dan gelen diğer tırlarda kontrol edildi. Diğer tırlarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

İki şahıs işlemleri yapılmak üzere ekiplere teslim edildi. - KOCAELİ

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