Liderden müthiş geri dönüş! Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, ilk yarıyı Cicaldau'nun penaltı golüyle 1-0 üstün kapattı, ancak ikinci yarıda kabusu yaşadı. Trabzonspor 84'te Bakasetas'la eşitliği yakaladı, 90'da Visca galibiyet golünü kaydetti

2022 yılının ilk dev maçı nefes kesti. Nef Stadı'nda kar yağışı altında oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Trabzonspor kazandı. İlk yarıda baskılı oynayan Galatasaray, 31. dakikada Cicaldau'nun penaltı golüyle öne geçti.

CİCALDAU'DAN ŞIK GOL

Rumen yıldız, penaltı vuruşunda Uğurcan ve topu farklı köşelere gönderdi. Galatasaray bu golden sonra da net fırsatlar yakaladı ancak değerlendiremedi.

BAMBAŞKA SENARYO

Maçın ikinci yarısında bambaşka bir senaryo yaşandı. Galatasaray kapandı, Trabzonspor topa hakim oldu. Trabzonspor, en sonunda 84'te Bakasetas'ın şık golüyle eşitliği yakaladı.

BÜYÜK HATA

Dakika 90'da Fatih'in pasında Taylan topu Visca'ya kaptırdı. Visca bu hatayı affetmedi. Şık golle takımına galibiyeti getirdi.

FIRTINA KENDİNE KELDİ

Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan Trabzonspor, bu galibiyetle üstündeki ölü toprağını attı. Bordo-Mavililer müthiş geri dönüşle dev maçı aldı.

ASLAN KABUSTA

Galatasaray ise tam bir kabusun içinde. Aslan, ligde oynadığı son 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Yeni hoca Domenec Torrent, Galatasaray'ın başındaki 3 maçı da kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 90 GOL: Fatih'in pasında Taylan kaptırdı. Visca, 2-1 öne geçirdi.

Dakika 88: Galatasaray'da Sacha Boey ve Emre Kılınç oyundan alındı. Morutan ve Yedlin oyunda.

Dakika 84 GOL': Peres'in açtığı ortayı Marcao uzaklaştıramadı. Bakasetas, önünde kalan topa sert ve düzgün vurdu.

Dakika 83: Galatasaray'da Sacha Boey kendini yere bıraktı.

Dakika 81: Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Dakika 78: Dorukhan çıktı Yunus Mallı girdi.

Dakika 77: Galatasaray oyunu istediği gibi yönlendiriyor, bu dakikalarda Trabzonspor pozisyon bulmakta zorlanıyor.

Dakika 74: Nwakaeme'nin yerden şutunda top Fatih Öztürk'te.

Dakika 70: Galatasaray'da Cicaldau oyundan çıktı yerine Feghouli girdi.

Dakika 65: Trabzonspor organize geldi. Bruno Peres ceza sahasına kadar paslaşarak girdi. Bruno'nun vuruşu auta çıktı.

Dakika 62: Halil oyundan çıkıyor, Ryan Babel giriyor.

Dakika 58: Bakasetas'la gerilim yaşayan Marcao sarı kart gördü.

Dakika 57: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ahmet Can'ın vuruşunda top, direk dibinden dışarı gitti.

Dakika 52: Maçın en net pozisyonlarından biri! Dorukhan'ın müthiş pasında Cornelius savunma arkasına kaçtı. Cornelius'un şutu direği sıyırıp dışarı çıktı.

Dakika 51: Bakasetas'ın uzaktan sert şutunda top Fatih Öztürk'te.

Dakika 46: Trabzonspor'da ikinci yarıda Denswil ve Berat oyundan çıktı. Genç Ahmet Can ve Siopis oyuna girdi.

Dakika 45 D.A: Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Dakika 44: Anthony Nwakaeme, uzun bir topla Visca'yı savunma arkasına kaçırmak istedi ancak kaleci Fatih çıktı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 42: kanattan topu alan Kerem Akturkoglu, çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Dakika 41: Trabzonspor'da Bruno Peres hızlı atağa çıkan Halil'i düşürdüğü için sarı kart gördü.

Dakika 39: Galatasaray gole çok yaklaştı. Berkan'ın vuruşunda Uğurcan ters ayakta yakalanmasına rağmen müthiş bir kurtarış yaptı.

Dakika 36: Trabzonspor tehlikeli geldi. Nwakaeme'nin şutu farklı şekilde auta çıkt

Dakika 31 GOL!: Cicaldau'dan nefis penaltı golü. Uğurcan ve topu ayrı köşelere gönderdi.

Dakika 30: Trabzonspor'da Uğurcan ve Denswill sarı kart gördü.

Dakika 29: Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Galatasaraylılar Denswil'in Kerem'in ayağına bastığını söylüyor. VAR'a gidildi.

Dakika 27: Trabzonspor tehlikeli geldi, Bruno Peres'in vuruşunda Fatih Öztürk gole izin vermedi. Top kornere çıktı.

Dakika 23: Maçta Galatasaray, rakibine oranla daha istekli oynuyor ancak henüz skorda bir değişiklik yok.

Dakika 22: Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.

Dakika 21: Trabzonspor tehlikeli geldi. Galatasaray savunması araya girdi.

Dakika 20: İki takımın şut sayıları: Galatasaray: 6Trabzonspor: 1

Dakika 20: Kerem Aktürkoğlu uzun süre topu sürdü. Kaleyi gördüğü yerde vurdu ancak dışarı gitti.

Dakika 18: Ömer Bayram'ın ortasını Trabzonspor savunması karşıladı. Dönen topa gelişine vuran Emre Kılınç, etkili olamadı.

Dakika 15: Galatasaray, Trabzonspor yarı sahasına oyunu yıkmış durumda.

Dakika 13: Emre Kılınç ceza sahasında yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor. Atilla Karaoğlan devam kararı verdi.

Dakika 10: Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Fatih Öztürk ve Uğurcan Çakır'ın göz altlarına siyah boya sürüldü.

Dakika 7: Nef Stadyumu'nda bu dakikalarda kar yağışı etkisini artırmış durumda.

Dakika 5: Trabzonspor geldi! Bakasetas'ın vuruşunda Cornelius dokunamadı.

Dakika 4: Sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşuna kimse dokunamadı ve savunma uzaklaştırdı.

Dakika 3: Galatasaray'dan üst üste 2 şut. Ömer Bayram'ın şutu, dışarı gitti.

Dakika 2: İlk tehlike Galatasaray'dan Emre Kılınç ile. Vitor Hugo kademede.

Dakika 1: Maç başladı

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