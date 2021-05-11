Lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda çok büyük anlamlar taşıyan karşılaşmada siyah-beyazlıların kazanması ve rakiplerinin kaybetmesi durumunda Kartal, şampiyonluğunu ilan edecek. Vodafone Park'taki karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.