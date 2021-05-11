Lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Canlı anlatım
Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda çok büyük anlamlar taşıyan karşılaşmada siyah-beyazlıların kazanması ve rakiplerinin kaybetmesi durumunda Kartal, şampiyonluğunu ilan edecek. Vodafone Park'taki karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük karşısında şampiyonluğunu ilan edebileceği bir maça çıkıyor. Rakiplerinin olası bir kaybında Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'in şampiyonu olacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta cezalı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi. Karagümrük'te stoperler Gaston Campi ile Fatih maç kadrosunda olmayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Larin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech, Ndao.