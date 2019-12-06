Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi
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Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

06.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:21

Ulusal Hükümeti ile 'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin görüşmeler düzenlendi. Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. Oylamada Mutabakat Muhtırası kabul edildi. Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi
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