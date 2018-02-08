Libya'da Planlanan Seçimler

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libyalıların büyük çoğunluğunun seçmen listelerine kaydolmasını memnuniyetle karşıladı.

BM misyonun başkent Trablus'taki binasında basın toplantısı düzenleyen Selame, "Libyalıların, seçmen kayıt işlemlerinin başladığının duyurulmasının ardından siyasi sürece katılma konusunda gösterdiği istek beni şaşırttı." dedi.

Selame vatadandaşların tavrı konusundaki iyimserliğine rağmen, seçimlerin yapılması için gerekli şartların henüz oluşmadığını, BM olarak bu şartların oluşması için çalıştıklarını belirtti ancak bu konuda ayrıntılı bilgi vermedi.

Libya'daki güvenlik zaafiyetiyle ilgili de konuşan Selame, BM'nin silah kullanımının yaygınlaşmasına engel olmak ve silahlı kişilerin topluma entegre edilme oranını yükseltmek için çalıştığını aktardı ve bu bağlamda ülke genelinde 20 milyondan fazla silahın toplandığını, bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Selame, Libya sınırlarında denetim yapılmadığı ve sınırları koruyacak tek bir meşru otorite olmadığı için ülkeye dışarıdan silah girişinin olduğunu, bu sorunun ancak, tek bir yönetim ve tek bir ordu ile çözüleceğini söyledi.

BM'nin Libya'da taraflar arasında kapsamlı bir uzlaşıya varılması için çalıştığına da değinen Selame, Libya Yüksek Devlet Konseyi ile Temsilciler Meclisi (TM) arasında varılacak anlaşmanın, insanların işlerini önemseyen ve seçimleri denetleyen bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

BM'nin hazırladığı yol haritasına göre ülkede 2018 sona ermeden seçim yapılması planlanıyor.

-Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, eylül ayında üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.