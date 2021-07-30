LG PH30N priz ihtiyacına son veriyor
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LG PH30N priz ihtiyacına son veriyor

LG PH30N priz ihtiyacına son veriyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Teknoloji

LG'nin bataryalı projeksiyon cihazı PH30N sayesinde kullanıcılar, elektrik prizine gerek duymadan istediklerin her yerde film izleyebiliyor.

LG'nin bataryalı projeksiyon cihazı PH30N sayesinde kullanıcılar, elektrik prizine gerek duymadan istediklerin her yerde film izleyebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), bataryalı ve taşınabilir projeksiyon cihazı LG PH30N ile kullanıcılara özgürlük sağlıyor.

Sevdikleri film ya da favori dizileri açık havada izlemek isteyenler, küçük boyutu (129x129x39 milimetre) ve 540 gram ağırlığıyla kolayca taşınabilen, bataryası sayesinde 2 saat kablosuz bir şekilde, herhangi bir elektrik prizine ihtiyaç duymadan çalışabilen LG PH30N'yi tercih ediyor.

LG PH30N, geniş ekranda yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi yakalıyor. 100 inçlik bir ekranda 720p çözünürlük sunan LG PH30N, kullanıcılara sinematik bir izleme ortamı sağlıyor.

Evrak çantası boyutlarıyla her yere sığan ve kolayca taşınabilen projeksiyon cihazı, bataryası sayesinde kullanıcıları kablolardan kurtarmasıyla büyük bir özgürlük sunuyor. Kamp, sahil, bahçe, balkon gibi her türlü ortamı anında açık hava sinema salonuna çeviren LG PH30N, Bluetooth ses ve kablosuz akıllı telefon yansıtma özelliğiyle de rahatlık sağlıyor.

LG PH30N'in güçlü lazer ışık kaynağı, daha parlak görüntüler sağlıyor. Toplam 30 bin saate kadar kullanım ömrü olan bu projektörde günde 8 saat video izlenmesi durumunda dahi LED ışık kaynağı 10 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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