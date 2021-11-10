Letgo oto+ büyümesini sürdürüyor

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ikinci el alışveriş platformu letgo, araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren iş modeli letgo oto+'ın hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Letgo Oto'dan yapılan açıklamaya göre, ilk iki şubesini İstanbul'da Maslak ve Pendik'te faaliyete sokan letgo oto+, üçüncü şubesini İstanbul Ataşehir'de, Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da açtı.

letgo oto+ yeni merkezinde aynı anda 5 aracın ekspertizini yapabiliyor ve müşterilerine letgo oto+ güvencesiyle şeffaf, kolay ve hızlı bir şekilde değerinde araç satışı yapma imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, letgo oto+ olarak araba alım-satımı sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırarak büyüme hedeflerini sürdürdüklerini belirterek, "Maslak ve Pendik merkezlerimizin ardından, Ataşehir gibi merkezi bir konumda faaliyete açtığımız yeni şubemizle güvenli ve hızlı bir şekilde hem ekspertiz hem de araç satışı imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde açacağımız yeni merkezlerle büyümemizi sürdürmeye ve letgo oto+ güvencesiyle müşterilerimize Türkiye genelinde güvenli araç alım-satım ve ekspertiz deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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