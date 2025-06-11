Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de talip olduğu Leroy Sane transferinde sona geldi. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. Leroy Sane Galatasaray'la anlaştı mı, Leroy Sane Galatasaray'a geliyor mu?

LEROY SANE GALATASARAY'LA ANLAŞTI MI?

Sport yorumcusu Berk Göl, Galatasaray'ın Leroy Sane transferiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Göl'ün açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray, Leroy Sane transferini bitirme noktasına geldi. Aldığımız bilgiler artık oyuncunun sadece ıslak imzasının beklendiği ve oyuncunun tercihine net bir şekilde Galatasaray'dan yana kullandığı yönünde. Durum bu."

"Leroy Sane, diğer teklifleri kabul etmiyor. Arsenal'ın önceliği vardı ama Arsenal'dan da beklediği teklifi alamayınca Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Tabii çok önemli bir transfer."

LEROY SANE İLE ANLAŞMA TAMAM

Sky Sport'un geçtiği habere göre Galatasaray, Leroy Sane ile sözlü anlaşmaya vardı. Transferdeki son detayların İstanbul'da konuşulduğu bilgisi geçildi.

Athletic'te yer alan habere göre de Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

BAYERN VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Galatasaray, Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifi ile beraber Fenerbahçe'nin yüksek miktarda maaş önerisine rağmen Sane'yi ikna etmeyi başardı.