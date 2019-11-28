Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

28.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:27

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, Kübalı pasör çaprazı ve smaçör Leonel Marshall'ı kadrosuna kattı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu Leonel Marshall ile güçlendirdi. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrolleri tamamlanan Kübalı sporcu daha sonra kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: DHA