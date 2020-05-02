Lemina: "Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum"

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Belki de Felipe Melo'dan sonra Galatasaray taraftarının bu kadar çok sevdiği bir orta saha oyuncusu olmadı son dönemde.

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Belki de Felipe Melo'dan sonra Galatasaray taraftarının bu kadar çok sevdiği bir orta saha oyuncusu olmadı son dönemde...

Southampton'dan kiralanan ve Galatasaray formasını giydiği 25 maçta sergilediği performans ve attığı 5 golle taraftarın en sevdiği isim olan Mario Lemina, Türkiye'deki ilk röportajını Hürriyet'e verdi. Galatasaray'da herkesin durumunu merak ettiği, camia ve taraftarın kalmasını istediği Gabonlu yıldız samimi açıklamaları ile görüşünü açıkça ortaya koydu.

Melo'ya benzetilmek gurur verici

Taraftarlar seni mücadelen, isteğin, hırsın ile Melo'ya benzetiyor?

Bunu duymak gurur verici. Koşullar ne olursa olsun maksimumu veriyorum. Sahada çok duygusal bir oyuncuyum, bu yüzden iyi olup olmadığımı doğrudan anlayabilirsiniz. Sezonun 2. yarısında, aramızda kolektif bir farkındalık ortaya çıktı ve sahada mükemmel bir uyum yakaladık. Melo ile karşılaştırılmayı sık sık duyuyorum. Melo, kulübün ve taraftarın gönlünde yer etmiş bir oyuncu, onunla karşılaştırılmak gurur verici. Umarım ben de onun gibi yer edebilirim.

Taraftara karşı büyük bir sevgim var

Herkesin merak ettiği soru; Galatasaray'da kalmak istiyor musun? Kiralık olarak forma giymene herkes üzülüyor. Southampton'a mı döneceksin, burada mı kalacaksın? Tercihin ne olur?

Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor. Her gün taraftarlarımızdan güzel mesajlar alıyorum. Ben de onlara karşı büyük bir bağ ve sevgi duyuyorum. Kalmak ister miyim? Bence böyle bir soruyu sormaya gerek yok. İsmimi, bu kulübün tarihine yazdırmayı umuyorum. Evet, kiralık bir oyuncu olarak geldim ama umarım bu şekilde devam etmez.

Muslera insan değil, refleksi müthiş bir kedi

Kariyerinin en iyi 11'inde Galatasaray'dan Falcao ve Fatih Terim'e yer verdin... İkisi için neler söylersin? Bir de Muslera için tabii ki....

Fatih Hocamız ve Falcao hakkında söylemek istediğim tek şey; sadece kariyerleri nedeniyle büyük saygıyı hak ettikleridir. Ayrıca her ikisi de çok alçak gönüllü insanlar. Muslera sıra dışı bir kaleci. Mükemmel refleksleri olan bir kedi gibi. Onun insan olmadığını düşünüyorum (Gülüyor).

Ligin en iyi orta sahasıyız

20 yıl sonra kazanılan Fenerbahçe derbisinde sakattın. Maçı nasıl izledin, neler hissettin?

Takım arkadaşlarımın orada tüm yürekleriyle oynadığını izledim. Tüm maçları bu şekilde oynarsak, yenilmesi çok zor bir takım haline geliriz. Maçtan önceki günlerde oynayamayacağımı bildiğim için çok üzgündüm. Ama her mevki için rekabet gücü yüksek bir takımız. Tüm oyuncular önemlidir. Belhanda ve Seri gerçekten çok iyi oynadı. Çok güçlülerdi. Bana göre orta sahada ligde en iyi oyunculara sahibiz. Ben ya da başka biri oynasın, orta sahamız hep çok güçlü Bu da bizim için çok büyük bir avantaj.

Şampiyonlukta en zorlu takım Trabzonspor

Şampiyonluk yarışında en önemli, ciddi rakibiniz kim?

Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Sürecin nasıl olacağını görmek için bekliyorum. Çok zor olacak. Bana göre kalan maçlarda karşılaşacağımız en zorlu takım Trabzonspor olacaktır.

Kalan 8 maçın seyircisiz oynanması seni ya da bir futbolcuyu nasıl etkiler?

Biz, Beşiktaş'a karşı seyircisiz bir maç oynadık. Taraftarımızı sevindirme ve keyif verme isteği olan duygusal bir oyuncuyum. Boş tribünlere oynamak bende büyük bir şok etkisi yarattı.

Fatih Terim: Orkestra şefi.

Galatasaray: Aile.

Muslera: Efsane.

İstanbul'da en sevdiğin yer: Evim.

Türkiye'de en beğendiğin orta saha oyuncusu: Orta sahada en iyi oyunculara sahip olduğumuz için takımımdaki tüm orta saha oyuncularını beğeniyorum.

Zorluk yaşadığın rakip: Şimdiye kadar hiç kimse.

En sevdiğin yemekler: Lazanyayı çok severim.

Juventus: Şampiyon, güzel anılar.

Türkiye: Mükemmellik, inanılmaz misafirperverlik.

Ronaldo-MessI: Çalışma gücü nedeniyle Ronaldo.