LC Waikiki 1000. mağazasını Kiev'de açtı

Türkiye'nin global arenadaki öncü markalarından LC Waikiki, 1000. mağazasını Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açtı. LC Waikiki, 2023 yılında Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakende markası arasına girmeyi hedefliyor.

Türkiye moda perakende sektörünün lider markalarından LC Waikiki, dünyadaki büyümesini güçlü adımlarla sürdürüyor. Bugün 3 kıtada 47 ülkede 307 farklı şehirde hizmet veren marka, 2009 yılında ilk olarak Romanya'da başladığı yurt dışı yatırımlarına, 2020 yılının ilk çeyreğinde 1000. mağazasını açarak önemli bir halka daha ekledi.

Kiev River Mall'da 13 Şubat 2020 tarihinde hizmete giren 1000. mağaza, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan ve çok sayıda misafirin katıldığı törenle açıldı.

UKRAYNA'DA 18 ŞEHİRDE 35 MAĞAZASI VAR

LC Wakiki, Ukrayna'da 18 şehirde 35 mağazasıyla ve 1000 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yatırım maliyeti 1 milyon dolar olan ve 40 personelin görev yapacağı River Mall'daki iki katlı yeni mağaza, 1880 metrekare alanıyla ülkede LC Waikiki'nin en büyük mağazası oldu.LC Waikiki, 2023'te yurt dışında 1000, yurt içinde 500 olmak üzere dünya genelinde toplam 1500 mağazaya ulaşmayı, 2023 hedefleri çerçevesinde 2020 yılında yaklaşık yüzde 32 büyüme ile cirosunu 28 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor."2023'TE AVRUPA'DA İLK 3 MARKA İÇİNE GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 1000. mağaza açılışına ilişkin değerlendirmelerini ve şirketin hedeflerini paylaştığı basın toplantısında, 2023'te Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakende markasından biri olma hedefi doğrultusunda istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini söyledi. LC Waikiki'nin bugün 3 kıtada 47 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Küçük, "Markamızla ilk yola çıktığımızda kendimize 'İyi Giyinmek Herkesin Hakkı' şeklinde bir misyon belirlemiştik. Ulaşılabilir modayı farklı pazarlarda, farklı kültürlerle buluşturarak ülke sınırlarımızın ötesine taşıma hedefi koymuştuk. Her kesimden, her yaş grubundan, herkesin tarzına ve bütçesine uygun, kaliteli ve aynı zamanda giysi güvenliği ilkeleriyle üretilen ürünler sunmayı müşterilerimize taahhüt ettik. İnanıyoruz ki bir ülkenin en önemli değeri küresel markalarıdır" dedi.LC Waikiki için 13 Şubat 2020'nin önemli bir eşik, 2023 vizyonuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Küçük, "Bugün global arenadaki 1000. mağazamızı büyük bir gururla açıyoruz. 'İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" misyonumuzu mağaza açtığımız her ülkeye taşımak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı" diye konuştu. "TÜRKİYE DAHİL 18 ÜLKEDE PAZAR LİDERİ OLDUK"2019 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Küçük, şu bilgileri verdi: "Sizin de bildiğiniz gibi; 2018'de başlayıp 2019'un ortalarına kadar devam eden, ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşandı. Ancak geçen yılın ikinci yarısında ekonomideki pozitif toparlanmayı gördük. Türkiye'de bu gelişmeler yaşanırken yurt dışı yatırımlarımızı hızlandırma yönünde karar aldık. Yılı 21.2 milyar TL ciro ile yüzde 30 büyüme ile kapadık. 2019'da ihracat hedefimizi beklediğimiz düzeyde gerçekleştirdik. Türkiye dahil olmak üzere 18 ülkede pazar lideri olduk. 2018 yılında 914 olan mağaza sayımız bugün itibarıyla 1000'e ulaştı. 2018 yılında 43 olan ülke sayımızı, Hırvatistan, Kongo, Filistin ve Malta ile 2019 yılında 47'ye çıkardık. 1 milyon 500 bin olan mağaza metrekaremizi de 2019 yılında 1 milyon 700 bine yükselttik.DAKİKADA 2302 ÜRÜN SATIŞILC Waikiki'de 2019'da toplam yaklaşık 514 milyon adet ürün satıldı. Geçen sene 57 bin model tasarlandı. Yurt içinde dakikada 1.539 ürün, yurt dışında, dakikada 730, e-ticarette ise dakikada 33 ürün satılıyor. Toplamda dakikada ürün satışı 2 bin 302. 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında haftada toplam 15 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

ÇALIŞAN SAYISI 47 BİN 700Dijitalleşen dünyada online satışın payı kuşkusuz çok büyük. Biz de e-ticarette 2018 yılında 313 milyon TL olan ciromuzu 2019 yılında yüzde 112 büyüme ile 663 milyon TL'ye çıkardık. Elbette bizi bu başarıya taşıyan en önemli gücümüz, çalışanlarımız. 2019 yılında 4 bin 500 yeni istihdam sağlayarak bu yıl çalışan sayımızı 47 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz." EN ÇOK KADIN ÇALIŞAN VE YÖNETİCİNİN ÇALIŞTIĞI ŞİRKETLC Waikiki'nin istihdam alanında gurur verici bir tabloya sahip olduğunu vurgulayan Küçük, "47 bin 700 çalışanımızla Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan perakende şirketiyiz. Bugüne kadar LC Waikiki'de toplam 133 bin 84 kişiye istihdam sağlandı. Tüm dünyadaki kadın çalışan sayımız 27 bin 304. Türkiye'de en çok kadın istihdamı sağlayan şirketiz. Kadın yönetici sayımız ise 1944" şeklinde bilgi verdi."1 MİLYON KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"Vahap küçük sözlerine şöyle devam etti: "2019 yılında toplam 740 milyon TL vergi ödemesi yaptık. Kurumlar Vergisi sıralamasında 2017 yılında 17'nci iken, 2018 sıralamasında 15'inciliğe yükseldik. Bizleri en fazla mutlu eden bir diğer önemli husus da ülkemize kazandırdığımız döviz. 2019 yılında ülkemize sağladığımız döviz miktarı toplam 873 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise tüm bu rakamların ötesine geçerek yeni adımlar atacağız ve 2023 strateji haritamıza göre yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Üreticilerimizle, fabrikalarımızla, tedarikçilerimizle birlikte bize bu yolculukta eşlik eden tüm ekosisteme, dokunduğumuz insan sayısına baktığımızda, aileleriyle birlikte 1 milyon kişiye ulaşan büyük bir aile olduğumuzu görmekten çok mutluyuz."2020 HEDEFİ: 130 YENİ MAĞAZABu yıl yeni ülkeleri test etmeye devam edeceklerini belirten Küçük, "Ağustos ayında yeni bir kıtaya giriş yaparak Güney Amerika ülkesi Peru'da mağazamızı açacağız. Afrika'da Zambiya, Fildişi Sahilleri, Gana, Angola ve Senegal; Avrupa'da Macaristan, Asya'da ise Moğolistan ve Türkmenistan gibi yeni ülkelere giriş yapacağız. 2020 yılında Güney Amerika ile 4. kıtaya gireceğiz. 9 yeni ülke ile yurt içinde 15, yurt dışında 115 olmak üzere toplam 130 yeni mağaza açacağız. Böylece 2020'de 4 kıtada 56 ülkede faaliyet göstermeyi ve 1125 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da toplam mağaza alanımızın 1 milyon 950 bin metrekareye ulaşması anlamına geliyor. Bunların yanı sıra alt markalarımız olarak adlandırdığımız LCW Dream ve LCW Home mağazalarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl, 1 milyar dolar tutarında markalı ihracat hedefimiz bulunuyor" dedi.

LC Waikiki'nin 2020 yol haritası ve hedefleri hakkında bilgi veren Vahap Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülke olarak her alanda çok güçlü hedeflerimiz var. LC Waikiki olarak biz de buradan kendimize milli bir ödev çıkarttık ve 2023 yılında Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakendecisinden biri olma vizyonumuzu ortaya koyduk. 2023'te yurt dışında 1000, yurt içinde 500 olmak üzere dünya genelinde toplam 1500 mağazaya ulaşmayı amaçlıyoruz. 2023 vizyonu, aynı zamanda bizim için sosyal sorumluluk, müşteri memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, sürdürülebilir yasal mevzuat demek. Ülkemizle, ekosistemimizle birlikte büyürsek, rakamlarla ifade ettiğimiz tüm başarılarımızın daha da anlamlı olacağına inanıyoruz."

