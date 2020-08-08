Lastik ayakkabısına su doldurarak sokak köpeğine içiren Hatice teyze, o anları anlatırken...
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Lastik ayakkabısına su doldurarak sokak köpeğine içiren Hatice teyze, o anları anlatırken...

Lastik ayakkabısına su doldurarak sokak köpeğine içiren Hatice teyze, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı -Sivas'ta ayağından çıkardığı lastik ayakkabısına su doldurarak susayan sokak köpeğine su içiren Hatice teyze, haberi olmadan çekilen bu görüntülerinin sosyal medyada...

08.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:41

Lastik ayakkabısına su doldurarak sokak köpeğine içiren Hatice teyze, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

-Sivas'ta ayağından çıkardığı lastik ayakkabısına su doldurarak susayan sokak köpeğine su içiren Hatice teyze, haberi olmadan çekilen bu görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gönüllerde taht kurmuştu, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

SİVAS - Sivas'ta ayağından çıkardığı lastik ayakkabısına su doldurarak susayan sokak köpeğine su içiren Hatice teyze, haberi olmadan çekilen bu görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının gönüllerde taht kurmuştu, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Geçtiğimiz günlerde Sivas kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesinde bulunan bir çeşmenin başında insanların içini ısıtan bir görüntü kayda alınmıştı. Görüntülerde yaşlı kadın sıcaktan susayan sokak köpeğine lastik ayakkabısını çıkarıp içine su doldurduktan sonra su içirmişti. Hayvan sever kadının köpeğe su içirirken ki o anlarını ise iki kuzen cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni toplamıştı. Kılavuz Mahallesinde bir apartmanda oğluyla birlikte yaşayan, Türkiye'nin gönlünde taht kuran 70 yaşındaki Hatice Kayabaşı'na İhlas Haber Ajansı muhabirleri ulaştı. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Hatice teyze o anları anlatırken göz yaşlarını hakim olamadı. Hayvanları çok sevdiği dile getiren Hatice teyze, "Onu da Allah yarattı, bizi de Allah yarattı" dedi.

"Onu da Allah yarattı bizi de "

O anları gözyaşları içinde anlatan Hatice Kayabaşı şu ifadeleri kullandı, "Çeşmeye gittim. Çeşmeden su doldurdum. Ben suyu içerken yanıma bir köpek geldi. Köpek yanıma geldiğinde bende dedim ki köpek susamış, su verecek bir şey yok ki suyu vereyim. Hayvana 'Yapma ne olur, ayakkabımla vereyim kabul eder misin' dedim. Sonra ayakkabıyla suyu verdim. Köpekte suyu içti" dedi.

"Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım"

Kayabaşı su içirdiği köpeğe 'Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım' dediğini belirterek, " Köpeğe 'Yeter ki sen iç bende seninle beraber içerim. Ben senden aşağıyım' dedim. Suyun hepsini içti. Gel ikimiz beraber içelim dedim ve bir daha doldurdum. Bu sefer içmedi gitti. Ben bir tek o değil tarladaki kuşlara bile su veririm. Hayvanları seviyorum. Onu da Allah yarattı bizi de Allah yarattı. Biz bir tüyünü yaratabilir miyiz? Allah bize dil diş vermiş, onlara vermemiş" diyerek konuştu.

Lastik ayakkabısına su doldurarak sokak köpeğine içiren Hatice teyze, o anları anlatırken...

Kaynak: İHA

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