Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti
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Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti

11.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:23

NBA dünyası, efsane isim Scottie Pippen'ın eşi Larsa Pippen'ın aldatma itirafıyla çalkalanıyor. 46 yaşındaki Larsa, 2 yıl önce boşandığı Scottie'yi 2016 yılında Cleveland forması giyen Tristan Thompson ile aldattığını söyledi.

NBA'in efsane isimlerinden Scottie Pippen'ın eski eşi Larsa Pippen, boşandıktan 2 yıl sonra spor dünyasını şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.

46 yaşındaki Larsa, Hollywood Raw isimli podcastte yaptığı açıklamada efsane ismi Cleveland Caveliers forması giyen Tristan Thompson'la 2016 yılında aldattığını söyledi.

Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti

"ŞU AN NE DURUMDA OLDUKLARI UMURUMDA DEĞİL"

İsmini, Khole Kardashian ile yaşadığı aşkla magazin gündemine taşıyan Thompson'ı Khole ile tanıştıranın kendisi olduğunu söyleyen ve Khole Kardashian'ın ablası Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşı olan Larsa Pippen yaptığı açıklamada, "Tristan'ı Los Angeles'ta, Kim Kardashian'ın düzenlediği bir partiye götürmüştüm. Khole ile tanıştırdım. Partiden maksimum 10 gün sonra görüşmeye başladılar. Şu an ne durumda oldukları umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti
Larsa Pippen ve Kim Kardashian

ALDATIRKEN SCOTTIE'NİN PARASINI HARCAMIŞ

Aynı zamanda girişimci olan Larsa, 29 yaşındaki basketbolcuyla Khole Kardashian ile ilişkisi başladıktan sonra iletişim kurmadıklarını ve yaşadıkları birlikteliğin bu ilişkiden önce olduğunu belirtti. Ayrıca Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ın parasını Tristan Thompson'la yaşadığı birliktelikte sıkça harcadığını da sözlerine ekledi.

NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Michael Jordan'ın en iyi takım arkadaşı olarak bilinen Scottie Pippen ile Larsa Pippen, 2018 yılında resmi olarak boşanmışlardı.

Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti
Haber Yorumları (1)
CCC: ermeni kızları böyle
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