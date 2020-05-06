Lapseki'de tarihi kaplıca suyu turizme kazandırılacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyündeki Ilıca mevkisinde bulunan tarihi kaplıcadaki su turizme kazandırılacak.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyündeki Ilıca mevkisinde bulunan tarihi kaplıcadaki su turizme kazandırılacak.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) "Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında desteklenecek projede son aşamaya gelindiğini söyledi.

Sondaj ihalesinin 15 Mayıs'ta yapılacağını belirten Şahin, "600 metrelik sondaj için bölgede hem uzman, hem teknik kişilerle incelemelerde bulunduk. 600 metrelik sondaj ihalesiyle beraber istenilen suyun çıkmasıyla bölgemizi farklı bir zenginliğe kavuşturmayı hedefliyoruz. İlçemiz her alanda gelişiyor, eğitim altyapısıyla, yerel yönetimlerin yapmış olduğu hizmetlerle, 1915 Çanakkale Köprüsüyle, devasa yatırımlarıyla." diye konuştu.

Buradaki sıcaklığın ve istenilen su değerlerinin bulunması durumunda ilçeye iki alanda değer katacağını kaydeden Şahin, "Birincisi turizm. Bu bölgede özellikle bungalov tarzı evler şeklinde gelişmesidir. İkincisi ise yine istenilen sıcak su ile seracılık alanında ilçemize katkı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA