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La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 5. haftasında Real Madrid, Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Valencia, Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Duro'nun attığı golle öne geçti. Fakat Real Madrid, Vinicius Junior'un 86 ve Benzema'nın 88. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid 13 puanla liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Valencia ise 3. sırada yer aldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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