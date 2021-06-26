KUZKA'nın "Sürdürülebilir Enerji Finansmanı" seminerleri devam ediyor
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KUZKA'nın "Sürdürülebilir Enerji Finansmanı" seminerleri devam ediyor

KUZKA'nın 'Sürdürülebilir Enerji Finansmanı' seminerleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 Yılı Kaynak Verimliliği teması kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen seminerler serisinin 7'incisi "Sürdürülebilir Enerji Finansmanı" ele alınacak.

2021 Yılı Kaynak Verimliliği teması kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen seminerler serisinin 7'incisi "Sürdürülebilir Enerji Finansmanı" ele alınacak.

TR82 Bölgesi'nde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) özel sektör, organize sanayi bölgeleri, ticaret sanayi odaları ile il ve ilçe belediyelerine yönelik düzenlenen seminerde, uygulanması planlanan potansiyel kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları özellikleri ve yatırımların finansmanı konularında bilgilendirme yapılması planlanıyor. KUZKA'nın "Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerleri" serisi kapsamında yedincisinin gerçekleştireceği "TurSEFF Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Semineri" ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren yatırımcı kamu ve özel sektör kuruluşları ile finans kuruluşlarının bir araya gelmesi sağlanacak. Bu kapsamda seminere katılacak TurSEFF'in anlaşmalı olduğu finans kuruluşlarının temsilcileri, yatırımcıların alternatif finansman kaynaklarına erişim yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşacak. Böylelikle TR82 Bölgesi'nde yatırım planlayan kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımcısında farkındalık oluşturarak, alternatif finansman kaynakları hakkında kurum ve kuruluşların bilgi sahibi olması hedefleniyor.

KUZKA ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) iş birliğinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek seminerde Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu tarafından "Proje'nin kısa tanıtımı, bugüne kadar elde edilen sonuçlar, TurSEFF Finansman Çözümleri ve Teknik Destek Hizmetleri, TurSEFF ESCO finansmanı" konularında bilgiler verilecek. Seminerin Modül 1 ve Modül 2 kısımlarında ise proje mühendislerince kaynak verimliliğinin tanıtımı, kaynak verimliliği potansiyelleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin genel ve teknik bilgiler paylaşılacak.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta özel sektör, organize sanayi bölgeleri, ticaret sanayi odaları ile il ve ilçe belediyelerinin katılımı hedeflenen seminer 29 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00'da çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Seminere katılmak isteyenler ajansın internet sitesinden kayıt yaptırarak katılım sağlayabilecekler. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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