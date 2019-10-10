Kuzgun 20. bölüm izle Kuzgun 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

10.10.2019 09:10

Kuzgun 20. Bölümde Güneş'i, Kuzgun'la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun'a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Devamında gelişen olayla şaşırtıcı sonuçlar doğuracaktır. Kuzgun 20. bölümü izleyenler Kuzgun 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sormaya başladı. Kuzgun 20. bölüm izle

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KUZGUN 20. BÖLÜM DE NELER OLDU?

Dila'nın öğreneceği şok edici gerçek nefesleri kesecek

Güneş'i, Kuzgun'la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun'a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal'ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun'un Güneş'le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun'a karşı hamleler yapmaya başlayacak. Kuzgun ve Cihan, Ferman'ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun'un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe'nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman'la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman'a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak. Fırat'ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila'nın Ferman'ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak. Dila ve Ferman'ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman'ın Dila'ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila'nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek.

KUZGUN 21 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI YAYINLANDI MI?

Kuzgun 21. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Kuzgun Yayın Tarihi: Çarşamba, saat 20:00

KUZGUN HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kuzgun, Star ekranlarında yayınlanıyor.

KUZGUN OYUNCULARI KİMLER?

Kuzgun Barış: Arduç

Dila: Burcu Biricik

Ferman: Onur Saylak

Meryem: Hatice Aslan

Güneş: Nilperi Şahinkaya

Kumru: Ahsen Eroğlu

Kartal: Caner Şahin

Ali: Aytek Şayan

Cihan: Ferit Kaya

Şermin: İpek Erdem

Seda: Derya Beşerler

Neşe: Tülay Günal