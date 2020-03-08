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Çatalca, Marmara, Kınalı, Ekonomi, Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Otoyolun farklı etaplarının devreye girmesiyle vatandaşlarımız kesintisiz, güvenli seyahat imkanına kavuşacak" dedi.

08.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:08
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, 3 Eylül'den beri bölücü terör örgütünün kaçırdığı evlatlarına kavuşma umuduyla bekleyen Diyarbakır annelerine selam gönderdi.

İstanbul'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen programda, 81 vilayetin tamamından gelen kadınların coşkusuna, heyecanına, ortak olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma ve güçlenmesine mücadeleleriyle destek veren kadınlara bu vesileyle şükranlarını sunduğunu söyledi.

"BU TOPRAKLARDA NENE HATUNLAR HİÇ EKSİK OLMUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kadınlarının dün olduğu gibi bugün de destan yazmaya devam ettiğini belirterek, "İş dünyasından eğitime, aileden bilime, sanata, siyasete kadar hayatın her alanında kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin önünü açıyor, yolunu açıyor. Bu topraklarda hamdolsun Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, Halime Çavuşlar, Melike Hatunlar, Kara Fatmalar hiç eksik olmuyor." dedi.

Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybike öğretmen ve Esma astsubay, sınırlar içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadının, istiklal mücadelesinin günümüzdeki bayraktarları olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"AYRIMCI POLİTİKALARA SON VERDİK"

"Bu ülkeyi bir asır önce kadını ve erkeğiyle, omuz omuza mücadele ederek bağımsızlığa taşıdık. Cumhuriyetimizi bugünlere, yine kadınlarımızın fedakarlığıyla getirdik. Kadına hak ettiği değeri vermeyen, kılık kıyafetine göre ayıran, sosyal hayattan dışlamaya çalışanlara rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Türkiye'ye ve kadınlarımızın yüzyıllarca sari mücadelesine yakışmayan o baskıcı, ayrımcı politikalara hamdolsun biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan, ötekileştiren faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz. Türkiye'yi çok daha aydınlık günlere yine kadınlarımızla birlikte kavuşturacağız. 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da kadınlarımızla beraber gerçekleştireceğiz."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"VATANDAŞLARIMIZ KESİNTİSİZ, GÜVENLİ SEYAHAT İMKANINA KAVUŞACAK"

Erdoğan, bugün Türkiye'nin gurur abidelerinden olan 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açtıklarını söyledi.

Şimdiye kadar otoyolun Odayeri-Paşaköy, Paşaköy- Mecidiye, Hüseyinli- Kömürlük, Yassıören-Odayeri, Kurtköy-Liman Bağlantı Yolu, Çatalca-Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devre aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız kesintisiz, güvenli seyahat imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi hizmete açıldı

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