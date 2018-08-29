Kuzey Kore, Güney Kore'ye İşbirliği ve Birleşme Anlaşmasını Uygulama Çağrısı Yaptı

Kuzey Kore, ABD'nin Pyongyang ile Washington arasındaki nükleer silahlardan arındırma görüşmelerinin çıkmaza girmesi sebebiyle yaptırımlarını yoğunlaştırmasını eleştirerek Güney Kore'ye, iki ülke liderinin 27 Nisan 2018'de sınırın Güney Kore kesimindeki Panmunjom köyünde imzalanan uzlaşma, işbirliği ve iki Kore'nin birleşme deklarasyonunu dürüstçe uygulama çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'nin Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan bir makalede "Yürürlükteki uzlaşma, beraberlik ve yeniden birleşme hareketine destek vermek için tarihi Panmunjom Deklarasyonunu uygulamaya çalışmalıyız" ifadeleri yer aldı. Makalede şu sözler yer aldı:

"Kuzey ve Güney halkı, dış güçlerden bağımsız olarak, yeniden birleşme konusundaki meselelere kendi irade ve gücüyle çözüm bulmak için çalışmalıdır. İçeride ve dışarıda Panmunjom Deklarasyonunun uygulanmasını engellemeye çalışanların faaliyetleri halkımız tarafından mahkum edilip cezalandırılacaktır."

Kuzey Kore, bu yıl başında Kore yarımadasının nükleer füze programından arındırılması konusunda ABD ile diyaloğa girmesine rağmen Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamaya devam ederek iki Kore arasında ekonomik işbirliğine girmede isteksiz davranması sebebiyle Seul'u suçluyordu.

Nisan ayında iki Kore arasında imzalanan Panmunjom Deklarasyonuyla, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, iki ülkenin birbirlerine karşı düşmanca faaliyetleri durdurması, iki Kore arasında ortak projelerle dengeli büyüme ve ortak kalkınma konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Panmunjom Deklarasyonu'nda yer alan ortak projeler arasında iki ülke arasındaki sınır yollarının, demir yollarının ortak denetimi, gelecekteki ekonomik işbirliği için temellerin atılması bulunuyor. - PYONGYANG