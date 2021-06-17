Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı

Kuyumcukent AVM'de kurulan aşı istasyonunda, çalışanlar ve AVM'ye gelen vatandaşlar aşılanmaya başlandı.

Kuyumcukent AVM'de kurulan aşı istasyonunda, çalışanlar ve AVM'ye gelen vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kuyumcuknet AVM dışında Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi ve Kocasinan Sanayi Sitesi'nde kurulan noktalarda vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 3 ayrı noktasında Covid-19 Biontech aşı istasyonu kuruldu. Kuyumcukent AVM, Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi ve Kocasinan Sanayi Sitesi'nde kurulan noktalarda vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda yani sistemin izin verdiği kişilerden oluşanlara aşı yapılan Kuyumcukent AVM'deki istasyonun açılışında Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum da hazır bulundu.

Açılışın ardından açıklama yapan Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, " Sisteminizin verdiği herkesi burada kabul ediyoruz. Burada 20 bini aşkın kişi var. İş yerlerinin iş kaybına uğramaması için hizmeti ayaklarına getirdik" dedi.

"Önemli olan vatandaşın ayağına gidip aşıyı yapmak"

Sisteme uygun ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek aşılamanın yapıldığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Aşılama 35 yaşa indi ve SGK'li olan herkese randevusuz her türlü aşı yapılacak. Mesela bugün Biontech aşısı yapılıyor ama Sinovac da yapılacak. Önemli olan vatandaşın ayağına gidip aşıyı yapmak. Aşıda ne kadar başarılı olursak Kovid-19 en kısa zamanda bitecek. İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi burası ve burada yaklaşık 2 bin 400 iş yeri var ve 20 bin kişi çalışıyor. 10 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Biz burada vatandaşlarımıza randevu almadan aşı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Aşı vurulmayı çok istiyordum"

Alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Züleyha Aytaç, "Aşımı yapayım öyle başlayayım dedim. 40 yaş üstünden yararlandım. Çıkmasaydı da vurulmayı çok istiyordum çünkü ben aralıkta Kovid-19 oldum. Çok zor bir süreç oldu benim için. Bir daha yakalanmamak için gün sayıyordum bir an önce sıra bana gelsin diye. Zaten 2 tane çocuğum var ve Allah'a şükür onlara geçmedi" ifadelerine yer verdi.

"Burada aşı olmak için hastanedeki randevumu iptal ettim"

Alışveriş merkezinde kuyumculuk yapan İbrahim Bayat, "45 yaş üstüyüm. Aslında daha önce sıra geldi, işten ve yoğunluktan dolayı fırsatımız olmamıştı. Burada böyle bir olay olunca biz de değerlendirelim dedik. Hatta pazar gününe randevum vardı, onu iptal ettim; şimdi burada aşı olacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı