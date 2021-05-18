Kuveyt Türk kariyer programlarıyla geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor

Kuveyt Türk, yönetici yetiştirme (MT), bilgi teknolojileri yönetici yetiştirme (TechTalent) ve dijital dönüşüm vizyonlu müfettiş yardımcılığı (D3-Denetimin Dijital Dönüşümü) programlarına başvuru almaya başladı.

Kuveyt Türk, yönetici yetiştirme (MT), bilgi teknolojileri yönetici yetiştirme (TechTalent) ve dijital dönüşüm vizyonlu müfettiş yardımcılığı (D3-Denetimin Dijital Dönüşümü) programlarına başvuru almaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, istihdama katkıda bulunmaya ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmeye salgın sürecinde de devam ediyor. Gerek dijital yürütülen işe alım süreçlerindeki kapsamlı uygulamalarla, gerekse istihdam sonrası sunulan rekabetçi ücretlendirme ve gelişim paketleriyle piyasadan farklılaşan Kuveyt Türk'ün yönetici geliştirme programlarına talebin bu dönemde de yüksek olması bekleniyor.

Kuveyt Türk'ün gelecekteki yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan MT programına, üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet tarihi üzerinden henüz bir sene geçmiş olan ve çok iyi derece İngilizce bilen adaylar başvuruda bulunabiliyor. MT programına dahil olan çalışanlara, hem belli üniversitelerde ücretsiz yüksek lisans desteği veriliyor hem de kariyer hedeflerine katkı sunan sınıf içi ve online eğitim imkanları sunuluyor. MT'lere, farklı birimleri deneyimlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi rotasyon imkanı da sunuluyor. İlk kez 2007 yılında MT programını başlatan Kuveyt Türk, yönetici atamasında MT programına dahil olanlara ağırlık veriyor.

İki Ar-Ge merkezine sahip olarak yurt içi ve yurt dışı projeleriyle bilgi teknolojileri grubunu büyütmeye devam eden Kuveyt Türk, TechTalent programıyla bilgi teknolojileri alanında Türkiye'nin yetenekli gençlerini istihdam etmeyi ve ayrıcalıklı bir kariyer deneyimi yaşatmayı planlıyor. Bu programa da çok iyi derece yabancı dili olan, yeni mezun veya mezuniyet tarihi üzerinden henüz bir yıl geçmiş adaylar başvuruda bulunabiliyor. MT programıyla istihdam edilen çalışanlara tanınan imkanların tamamı TechTalent programıyla işe alınanlara da sunuluyor. Kuveyt Türk'ün 2018 yılında başlattığı TechTalent programı, MT programının bilgi teknolojileri alanındaki versiyonu olarak işe alım imkanı sağlıyor.

Kuveyt Türk'ün TechTalent programına dahil olan çalışanlar, kişisel gelişimlerine de destek olacak şekilde Ar-Ge projelerinde görev alabiliyor, mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayan sertifika ve gelişim programlarına katılabiliyor, bilgi teknolojileri alanındaki makale, konferans ve yayınları takip etme yönünde teşvik ediliyor ve ödüllendiriliyor. Bununla birlikte çalışanlara, Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan patent, faydalı model ve teşvikli projelere katılma imkanı da sağlanıyor.

Dijital dönüşüm vizyonlu müfettişler

Geleceğin denetim profesyonelleri ise Kuveyt Türk'ün D3 (Denetimin Dijital Dönüşümü) programıyla yetiştiriliyor. Bu program, Kuveyt Türk Teftiş Kurulu'nun, "denetimin dijital dönüşümü" vizyonuna yönelik müfettiş yardımcısı adaylarını seçme ve yetiştirme amacı güdüyor. Bu kapsamda yürütülen D3 yetenek programıyla çalışanlara, geleneksel müfettiş yardımcılığı işe alım programlarından farklı olarak bazı ek haklar sağlanıyor. Kuveyt Türk tarafından finanse edilerek yüksek lisans yapma imkanı sunulurken, D3 Akademi ile de piyasanın önde gelen eğitim firmaları tarafından tasarlanmış özel eğitimler veriliyor. Kuveyt Türk ailesine katılan müfettiş yardımcıları, programa özel dizayn edilen eğitim, gelişim ve sertifika programlarıyla kariyerleri süresince gelişimlerini sürdürme imkanı buluyor.

Kuveyt Türk'ün kariyer portalı "www.katilbizel.com" üzerinden başvuruların alındığı MT, TechTalent ve D3 programlarına adaylar 21 Mayıs'a kadar müracaat edebilecek.

İnsan kaynakları süreçlerini "önce insan-önce çalışan" prensibiyle yürüten ve Gelişim Mutfağı, Gelişim Sepeti, İyi ki İşveren Markası, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021"de de "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak üst üste dördüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi. Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanının "İyi ki Kuveyt Türklüyüm" demesini sağlayan insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye, çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

Çalışanlar geleceğe hazırlanıyor

Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini bu yılın başında hayata geçirdi. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti'nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı sunuyor.

Unvan ve terfi baskılarından uzak İkili Kariyer Yapısı ise çalışanların kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkan sağlıyor. Kıdemde ve performansta istenilen şartların sağlanması koşuluyla, işin gerekliliğine göre belirlenmiş çevrimiçi eğitimler, sertifikalar, rotasyonlar ve yüksek lisans süreçleriyle çalışanlara farklı bir kariyer yolu sunuluyor. Performansı ve kıdemi yeterli olan çalışanlar, seviyelerine ve işlerine göre ek bir ücret artışından da faydalanıyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Okulu'nda ise mesleki ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin yanı sıra çalışanlara Veri Analisti Yetiştirme Programı, Veri Bilimcisi Yetiştirme Programı ve Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı gibi birçok alanda eğitimler veriliyor. Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, 2020'de Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards'ta 4'ü altın olmak üzere 10 ödüle ve Tegep'ten 3 ödüle birden layık görülmüştü.

Kuveyt Türk ayrıca esnek yan haklar uygulaması Sepetim, İyi ki Mobil Sosyal İletişim Platformu, Önce Çalışan Meclisi, Hasbihal Sohbetleri, Kariyer Buluşmaları, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı gibi insan kaynakları uygulamalarıyla ve Kitap Okuma Kulübü, Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Yetkinlik Kulübü, Gezi Kulübü, Basketbol Kulübü gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık