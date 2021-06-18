Kütahyalı güreşçiler milli takım seçmelerinde
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Kütahyalı güreşçiler milli takım seçmelerinde

Kütahyalı güreşçiler milli takım seçmelerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya Belediyespor Güreş Takımı, Antalya'ya milli takım seçmelerine gitmeden önce Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyespor Güreş Takımı, Antalya'ya milli takım seçmelerine gitmeden önce Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyespor güreş takımı 9 sporcusu ile birlikte Antalya'da yapılacak olan milli takım seçmelerine gidiyor. Antalya yolculuğu öncesinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden sporcular Kütahya'yı ve Kütahya Belediyesini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ettiler. Güreş antrenörü İbrahim Keser, "2008 yılında Kütahya'ya geldim. DPÜ BESYO'dan mezunum. 12 senedir Kütahya'yım. Kütahya'dan geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için elimizden geldiğince gayret ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, "Kütahya Belediyespor'umuzun güreş takımını misafir ettik. Kendileri Antalya'da yapılacak olan milli takım seçmeleri için yola çıkacaklar. Hepsine başarılar diliyorum. Orada sadece kendinizi veya ailenizi değil, Kütahya'ya olan sorumluluğunuzu hissederek yarışın. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir ferdi, sporcusu olarak ülkemize kazandıracağınız başarıları da dikkate alarak mücadelenizi centilmence yapın. Hocamıza ve tüm ekibimize Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışanlarımız ve ilgili başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz arkanızda, Kütahya'mız arkanızda" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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