Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla geçidinde kar yağışı etkili oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla geçidinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Domaniç ilçesinde kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra trafiği de olumsuz etkiledi. Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan Kocayayla geçidinde karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman TIR'ların ve araçların bölgeden zincirsiz geçişlerine kısıtlama getirildi. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu bölgede, kar yağışının yarın da devam edeceği bildirildi. Bu arada Meteoroloji'nin verilerine göre Domaniç dağ yolunda kar kalınlığı, yaklaşık 55 santimetreye ulaştı.


Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Son Dakika Haberleri

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