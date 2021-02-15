Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

15.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:04
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durdurdukları otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan H.H.E, M.T, H.Ö, ve Y.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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