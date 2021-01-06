Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tek katlı ev kimsenin bulunmadığı sırada yandı.

Durabey köyünde Erdoğan Yardımcı'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domaniç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit