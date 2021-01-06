Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

06.01.2021 01:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 01:26

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tek katlı ev kimsenin bulunmadığı sırada yandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tek katlı ev kimsenin bulunmadığı sırada yandı.

Durabey köyünde Erdoğan Yardımcı'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domaniç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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