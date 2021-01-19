Kütahya'da okuldan kalorifer peteği çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
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Kütahya'da okuldan kalorifer peteği çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

19.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:50
Kütahya'da okuldan kalorifer peteği çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da, bir okulun kalorifer peteklerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da, bir okulun kalorifer peteklerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

75. Yıl Mahallesi'ndeki Atakent İlkokulu'ndaki kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, bir hurdacının önünde, okuldan çalınan 13 kalorifer peteğini satmaya çalışan H.D. (19), U.A. (19), T.K. (21) ve H.G'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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