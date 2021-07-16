Kütahya'da Coğrafi işaret alan ürün sayısı 10'a yükseldi
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Kütahya'da Coğrafi işaret alan ürün sayısı 10'a yükseldi

Kütahya'da Coğrafi işaret alan ürün sayısı 10'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Pazarlar kirazının Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret onayı aldığını belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Pazarlar kirazının Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret onayı aldığını belirtti.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, uzun süredir yapılan çalışmalar neticesinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret onayı alan Pazarlar kirazı ile birlikte Kütahya'da coğrafi işaret alan ürün sayısının 10'a yükseldiğini söyledi.

Başkan Ceyhun, " Daha öncede Simav halısı, Tavşanlı leblebisi, Kütahya çinisi, Şaphane vişnesi, cimcik aşı, bitli helva, köpük helvası, paşa helvası ve kızılcık tarhanası Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret onayı almıştı. İnşallah önümüzdeki süreçte Simav domatesimizin tescilini almak için çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

"Coğrafi işaret tescili nedir?"

Coğrafi işaret tesciliyle kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. - KÜTAHYA

Kütahya'da Coğrafi işaret alan ürün sayısı 10'a yükseldi
Kütahya'da Coğrafi işaret alan ürün sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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