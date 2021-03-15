Kütahya'da 640 gram esrar ele geçirildi
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Kütahya'da 640 gram esrar ele geçirildi

15.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:36
Kütahya'da 640 gram esrar ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 640 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 640 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen H.M ile M.K isimli şahısların ikametgahlarında yapılan aramada, 640 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili H.M ve M.K gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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