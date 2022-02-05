Son dakika haberleri! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı, Ekrem Keser - Yerel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir aracın değişik yerlerine zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç içerisindeki 3 kişi de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir aracın değişik yerlerine zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç içerisindeki 3 kişi de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratını alan ekipler bir araç ve aracın içerisindeki şahısları takibe aldı. Kuşadası ilçe girişinde düzenlenen operasyonla durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış toplam 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisindeki E.K., Ö.K. ve E.K. isimli 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Yerel

Uyuşturucu, Kuşadası, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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