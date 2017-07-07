Kuşadası'nda gençlik festivaline uyuşturucu baskını

Polis uyuşturucu satan bir kişiyi gözaltına aldı, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi



AYDIN - Kuşadası'nda düzenlenen gençlik festivaline polis tarafından uyuşturucu baskını düzenlendi. İhbar üzerine düzenlenen baskında çok sayıda madde ele geçilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Sevgili Plajı'nda düzenlenen Gençlik Festivali'ne Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleGrup Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Festivalde uyuşturucu madde satıldığı yolundaki ihbar üzerine gerçekleşen operasyonda F.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda ectasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan F.D. isimli zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Kuşadası'nda mahkemeye sevk edildi.