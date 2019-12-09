Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KKTC'de gençlerle buluştu

09.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:02

CHP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış Temsilciliği'nin 9. Dayanışma ve Beraberlik Yemeği davetine katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KKTC de yerleşik ve öğrenci olarak yaşayan gençlerle buluştu.



CHP KKTC Dış temsilcisi MustafaYürükçü'nün daveti üzerine Lefkoşa MeritHotel'de gençlerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel KKTC'nin Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 9. Dayanışma ve Beraberlik Yemeğine Antalya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbuli, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve beraberlerinde ki heyet katıldı.



Gençlerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, "CHP KKTC Dış Temsilciği'nin daveti üzerine KKTC 'da yerleşik olarak yaşaya ve öğretim amacı ile bulunan gençlerimiz ile bir araya geldik. Gençlerimizin enerjileri ve geleceğe dair umutlu bakışları bizleri de heyecanlandırdı. KKTC son dönemlerde gençlerimiz için bir eğitim merkezi haline geldi. Gerek yerleşik yaşayan gerekse eğitim amaçlı burada bulunan gençler Türkiye'nin ve KKTC'nin geleceği için çok önemli bir yere sahipler. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi KKTC Dış Temsilciği'nin daveti ile bulundum. Bizlere bu buluşmayı sağlayan dış temsilcimiz Sayın Mustafa Yürükçü'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimizin istihdam derdi olmayan, üreten, edinimlerin hakça ve eşitçe paylaşılan, sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen bir gelecekte yaşamaları için bizlere büyük görev düşüyor. Her birinin gözlerinde bu umudu ve enerjiyi görüyoruz. Bu nedenle bizler de geleceğe umutla bakıyoruz. Her zaman gençlerimizin destekçisi olacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA