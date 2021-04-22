Kuş cenneti Kuyucuk Gölü ilkbaharda göçmen misafirleriyle şenlendi
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Kuş cenneti Kuyucuk Gölü ilkbaharda göçmen misafirleriyle şenlendi

Kuş cenneti Kuyucuk Gölü ilkbaharda göçmen misafirleriyle şenlendi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Kültür Sanat

Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında yer alan Kuyucuk Gölü, havaların ısınması ve su seviyesinin yaklaşık yüzde 70'e ulaşmasıyla göçmen kuşları yeniden ağırlamaya başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında yer alan Kuyucuk Gölü, havaların ısınması ve su seviyesinin yaklaşık yüzde 70'e ulaşmasıyla göçmen kuşları yeniden ağırlamaya başladı.

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ancak 3 yıl önce tamamen kuruyunca kuşların uğramadığı Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, yeniden eski günlerine dönmesiyle bazı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Avrasya-Afrika arasında göç eden ya da kısa süreli konaklayan birçok kuş türünü ağırlayan göl, Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca iki yıldır yeniden kuşlarla şenleniyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ile 416 hektarlık Ramsar Alanı'na sahip olan ve deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunan Kuyucuk Gölü, angıt, sakarmeke, turna, pelikan, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 213 farklı kuş türünü barındırıyor.

Şimdiden 35 türden yaklaşık 6 bin kuş geldi

İlkbaharda su seviyesinin yüzde 70 oranında dolmasıyla 1 ay içerisinde Kuyucuk Gölü, 35 türden yaklaşık 6 bin kuşu ağırladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü'nde Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

İlkbaharda birçok kuşun göle gelmesini sevinçle karşıladıklarını ifade eden Gök, "Gölde şu anki su durumu yüzde 70 civarında, ilkbahar ile göle 35 türden 6 bin civarında kuş geldi. Daha kuzey bölgelere göç eden kuşların da bu alanda geçici olarak bulunmasından dolayı bu sayının çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Gök havaların ısınmasıyla gölün şenlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yüzden canlılık faaliyetleri yeni yeni görülmeye başlandı. Havaların ısınmasına bağlı olarak göle gelen kuş sayısı da artacaktır. Aynı şekilde bahar yağışlarına bağlı olarak su seviyesinin de artmasını beklemekteyiz. Ayrıca alanda 2020 yılı içinde kurumumuzca matematiksel modelleme çalışması yaptırılarak yeraltı suyu modellemesi yapılmıştır. Alınacak önlemlerle Kuyucuk Gölü'nün eski haline getirilmesi planlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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