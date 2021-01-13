Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bu hafta var mı? Bugün Kuruluş Osman var mı? 13 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman dizisinin bu akşam 42. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bu hafta var mı? Bugün Kuruluş Osman var mı? 13 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında çarşamba günü 20:00'de Maraşlı Özel bölümü, 20:45'de Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm ile 20 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da