Kurulan-kapanan şirketler (1)
Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 10 bin 477 oldu.
Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 10 bin 477 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,77 azalarak 2 bin 118 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 7 bin 849'dan 10 bin 477'ye çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,77 düştü ve 2 bin 118 oldu. Aralık 2019'da kapanan şirket sayısı 2 bin 201 idi.
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,91 arttı.
(Sürecek)