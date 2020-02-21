Kurulan-kapanan şirketler (1)

21.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:06

Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 10 bin 477 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,77 azalarak 2 bin 118 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 7 bin 849'dan 10 bin 477'ye çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,77 düştü ve 2 bin 118 oldu. Aralık 2019'da kapanan şirket sayısı 2 bin 201 idi.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,91 arttı.

(Sürecek)

Kaynak: AA