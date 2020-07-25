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Kuru üzümde ihracat rakamları sevindirdi

Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretimin en fazla olduğu Türkiye'de ihracat rakamları yüzleri güldürüyor.

Kuru üzümde ihracat rakamları sevindirdi
25.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:39

Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretimin en fazla olduğu Türkiye'de ihracat rakamları yüzleri güldürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri ve Manisa Ticaret Borsası verileri doğrultusunda, devam eden 2019-2020 sezonunda 4 Temmuz 2020 tarihi itibariyle müstahsillerden alış tescillerine göre, şu ana kadar 280 bin 403 ton üzüm tescil edilirken, bu üzümün 222 bin 81 bin tonu ihraç edildi. 457 milyon 391 bin 221 dolarlık gelir elde edildi.

Kuru üzümde devam eden 2019-2020 sezonun ilk ihracat rakamları, Türkiye'de tarımın önemli merkezleri arasında yer alan ve üzümün başkenti olarak bilinen Manisa'yı sevindirdi. 2019/2020 sezonunun tamamlanmamasına rağmen Ege İhracatçı Birlikleri ve Manisa Ticaret Borsasından elde edilen verilere göre, 4 Temmuz 2020 tarihi itibariyle müstahsillerden alış tescillerine göre 280 bin 403 ton üzüm tescil edilirken, yüzde 79,20'si yani 222 bin 81 bin tonu ise ihraç edildi. 457 milyon 391 bin 221 dolarlık gelir elde edildi. Bu süre zarfında Manisa'da 67 bin 564 ton, Alaşehir'de 68 bin 185 ton, Salihli'de 63 bin 564 ton, Turgutlu'da 45 bin 502 ton, İzmir'de 27 bin 135 ton, Akhisar'da 6 bin 197 ton, Denizli'de 2 bin 494 ton üzüm tescillendi. Ayrıca 2005-2006 yılından itibaren son 15 yılda 4 milyon 206 bin 426 ton üzüm tescillenirken, yüzde 82,15'i yani 3 milyon 455 bin 654 tonu ise ihraç edildi. Böylece ülkemiz 6 milyar 360 milyon 920 bin 319 dolarlık bir gelir elde edildi. Son 15 yılda müstahsil tescilleri Manisa'da 1 milyon 137 bin 992 ton, Alaşehir'de 1 milyon 79 bin 705 ton, Salihli'de 885 bin 452 ton, Turgutlu'da 693 bin 989 ton, İzmir'de 328 bin 827 ton, Denizli'de 53 bin 412 ton, Akhisar'da 27 bin 49 ton olarak gerçekleşti.

Üzümde kaliteli ürünler elde etmek için Manisa çiftçisinin canla başla çalıştığını ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa üretmesini seven bir ilimizdir. Üreticimizin, tüccarımızın, ihracatçılarımızın, üzüm işletmelerimizin el birliği ile büyük emek sarf ederek yapmış oldukları bu çalışmalar takdire şayandır. Üreticimizin bu üzümü en kalitelisi olması için vermiş olduğu alın teri, mücadele tüccarımızın, ihracatçılarımızın, işletmelerimizin dünyanın her tarafında açmış olduğu stantlarla, Türkiye üzümünü dünyaya tanıtmak ve bu üzümü daha büyük bir pazara sahip olmak için elinden gelen çalışmaları yapıyor" dedi.

Manisa Ticaret Borsası olarak üzümün daha değerli ve daha iyi yerler de olması için çalıştıklarını anlatan Özkasap, "Üzümümüzü en fazla ihraç yaptığımız ülkelere baktığımız zaman İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa'ya, yani ağırlıklı olarak üzümümüz Avrupa ülkelerinde tüketimi daha fazla oluyor. Manisa denilince akla üzümümüz geliyor. Aşağı yukarı Türkiye'nin kuru üzüm üretiminin yüzde 90'ı Manisa'da gerçekleşiyor. Bu coğrafi işareti almamızın en büyük sebeplerinden biri. Ürettiğimiz ürünün yüzde 85'ini Manisa'da modern üzüm işletmeleri tarafından yurt dışına ihraç ediliyor. Biz bu arkadaşlarımızı hakikaten tebrik ediyoruz. Bu kolay bir şey değil" diye konuştu - MANİSA

Kaynak: İHA

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