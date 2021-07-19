Kurtalan Belediyesi ekipleri kaçak su denetimi yaptı

Kurtalan Belediyesi ekiplerince kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Kurtalan Belediyesi ekiplerince kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde Aktaş köyü mevkisinde su şebekesinden kaçak hat çekildiği tespit edildi.

Tespit edilen kaçak hatlar iptal edilerek, kaçak su kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye ekiplerinin kaçak su kullanımına yönelik denetimleri arttıracağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay