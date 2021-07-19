Kurtalan Belediyesi ekipleri kaçak su denetimi yaptı
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Kurtalan Belediyesi ekipleri kaçak su denetimi yaptı

Kurtalan Belediyesi ekipleri kaçak su denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Kurtalan Belediyesi ekiplerince kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Kurtalan Belediyesi ekiplerince kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde Aktaş köyü mevkisinde su şebekesinden kaçak hat çekildiği tespit edildi.

Tespit edilen kaçak hatlar iptal edilerek, kaçak su kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye ekiplerinin kaçak su kullanımına yönelik denetimleri arttıracağı belirtildi.

Kurtalan Belediyesi ekipleri kaçak su denetimi yaptı
Kurtalan Belediyesi ekipleri kaçak su denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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