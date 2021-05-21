Küresel Sağlık Zirvesi başladı
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Küresel Sağlık Zirvesi başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlediği Küresel Sağlık Zirvesi başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlediği Küresel Sağlık Zirvesi başladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, başkent Roma'daki devlet konukevi Villa Pamphilj'de bir araya gelerek zirvenin açılış konuşmalarını yaptı.

Ev sahibi Başbakan Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, mevcut ve gelecekteki herhangi bir sağlık krizine karşı uluslararası iş birliğinin ne denli önemli olduğunu gösterdiğini belirterek "Bu salgın sırasında neyin yanlış gittiğini ve gelecekte neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamak için ülkelere bakmalıyız." dedi.

Draghi, bir sonraki salgına hazırlanırken, önceliklerinin mevcut salgının üstesinden birlikte gelmek olduğunun altını çizerek "Dünyayı olabildiğince hızlı şekilde aşılamalıyız. Bu hususta katkılarınızı duymak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 9 aydır bu zirve için çalıştıklarını belirterek "Benim bu salgından ilk öğrendiğim şey, bizim ne kadar birbirimize ihtiyacımız olduğudur. Bu zirvenin amacı, gelecek için sürdürülebilir çözümler sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarına salgın boyunca gösterdikleri emek için teşekkür eden Von der Leyen, bugün açıklanacak Roma Bildirgesi ile sağlık çalışanlarına yönelik taahhütlerinin olacağını da söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, bu zirvenin amaçlarına ilişkin, "Salgını dünyanın her yerinde kontrol altına almak. Aşıların herkes için her yerde ihracat yoluyla ve üretim kapasitesini paylaşarak verilmesini sağlamak ve üçüncü olarak da salgın gibi krizlere hazırlıklı olmak." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, zirvenin en önemli hedeflerinden birinin, herkes için aşı sağlamak olduğunu vurgularken bu yıl düşük ve orta gelirli ülkelere 100 milyon doz aşı sağlanacağını açıkladı.

Küresel Sağlık Zirvesi'ne, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 20 devlet veya hükümet başkanı ile 12 uluslararası örgüt ve kurumdan temsilciler, video konferans yoluyla katılacak.

Zirvenin ana konuları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedavi, test ve aşılara evrensel erişim için geçen yıl dünya genelindeki bağışçılardan "Koronavirüse Küresel Müdahale" programı çerçevesinde 16 milyar avroya yakın toplanan bağış taahhüdü ile Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün mevcut çalışmaları olacak.

Küresel Sağlık Zirvesi başladı
Küresel Sağlık Zirvesi başladı
Küresel Sağlık Zirvesi başladı
Küresel Sağlık Zirvesi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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