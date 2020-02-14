Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

14.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:22

Küresel piyasalarda, koronavirüs salgınının insani ve ekonomik boyutuna ilişkin endişeler devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de Adalet Bakanlığı'nın, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulunması ve Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kayıplarının artması, piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong'da olmak üzere salgında ölü sayısı 1381'e çıktı. Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851'e ulaştı.

İnsani boyutun yanı sıra koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri de yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Analistler, salgının etki süresinin uzamasının, Çin'den başlayarak küresel büyüme üzerinde önemli etkilerinin olmasından endişe edildiğini belirterek, şimdilik piyasadaki fiyatlamaların, ekonomi yönetimlerinin destekleri sayesinde sınırlı kaldığını ifade etti.

ABD'de dün açıklanan ocak ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,5'e yükselerek beklentileri aşması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmeler ve Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Dün Almanya'da enflasyon yıllık yüzde 1,7 ile beklentiler doğrultusunda artarken, İngiltere'de Maliye Bakanı Sajid Javid'in Başbakan ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası görevinden istifa etmesinin ardından yerine daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan Rishi Sunak atandı.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Avro, dolar karşısındaki değer kayıplarını sürdürürken, sterlin ise 1,30'un hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi 1,0827 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Brent petrolün varil fiyatı üç günlük yükselişin ardından sınırlı da olsa düşüş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 56,4 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Dün açıklanan verilere göre küresel petrol arzının, ocakta bir önceki aya göre 820 bin varil azalması sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişin, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik endişelerle sınırlı kaldığı görülüyor.

Yurt içinde, dün ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşe karşın pozitif görünümünü sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 yükselişle 120.540,53 puandan tamamladı. Dün 6,0650'yi görmesinin ardından düşüşe geçerek 6,0421'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,0650'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık vermesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı cari işlemler dengesi

10.00 Almanya, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi aralık ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

Kaynak: AA