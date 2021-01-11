KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler yeni haftaya düşüşle başladı

Küresel düzeyde önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftaya, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizden toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesi nedeniyle yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Birleşik Krallık'tan yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan aşıların Şubat ortasında 15 milyon kişiye ulaşacağı belirtilirken, Avrupa Birliği de, Pfizer/BioNTech aşısından 300 milyon doz daha sipariş ettiğini açıkladı.

Frankfurt'ta DAX Endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.45 ekside başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 0.32 düşüşle açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.19 düştü.Dolar karşısında yüzde 0.28 düşen euro 1.21920 dolara kadar gerilerken, sterlin de yüzde 0.49 düşüşle 1.34980 dolara geriledi.Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 1.03, Shenzhen Kompozit ise bir dakika sonra yüzde 1.35 düştü. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi ise sabit kaldı. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.11 düştü. Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi de yüzde 0.95 düştü. Dolar, yen karşısında yüzde 0.19 artışla 104,1335 düzeyine yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı