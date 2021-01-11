KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler yeni haftaya düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler yeni haftaya düşüşle başladı

11.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:24
KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler yeni haftaya düşüşle başladı

Küresel düzeyde önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftaya, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizden toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesi nedeniyle yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Küresel düzeyde önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler yeni haftaya, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizden toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesi nedeniyle yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Birleşik Krallık'tan yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan aşıların Şubat ortasında 15 milyon kişiye ulaşacağı belirtilirken, Avrupa Birliği de, Pfizer/BioNTech aşısından 300 milyon doz daha sipariş ettiğini açıkladı.

Frankfurt'ta DAX Endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.45 ekside başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 0.32 düşüşle açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.19 düştü.Dolar karşısında yüzde 0.28 düşen euro 1.21920 dolara kadar gerilerken, sterlin de yüzde 0.49 düşüşle 1.34980 dolara geriledi.Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 1.03, Shenzhen Kompozit ise bir dakika sonra yüzde 1.35 düştü. Hong Kong'un Hang Seng Endeksi ise sabit kaldı. Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 0.11 düştü. Avustralya'da S&P/ ASX 200 Endeksi de yüzde 0.95 düştü. Dolar, yen karşısında yüzde 0.19 artışla 104,1335 düzeyine yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Donald Trump İlker Başbuğ Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Kanye West Hande Erçel Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KÜRESEL PİYASALAR-Hisseler yeni haftaya düşüşle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:28:43. #1.15#
title