Kurduğu Kaz Çiftliğiyle İlçeye Umut Oldu - Aksaray

TURAN KAZAK - Aksaray'ın göç veren ilçesi Gülağaç'taki uygun doğa ve iklim koşullarından yararlanarak kaz çiftliği kuran Mustafa Mayacı, ürettiği kazları yurt içindeki otel ve restoranlara gönderiyor.



Elektrik ve su tesisatı ustası olan 30 yaşındaki Mayacı, iş imkanlarının yetersiz olduğu ve bu nedenle sürekli göç veren ilçedeki su kaynaklarını değerlendirmek üzere kaz çiftliği kurmaya karar verdi.



Yaklaşık 2 yıl önce 13 bin metrekarelik alanda çiftliğini kuran Mayacı, şu an 2 bin dolayındaki damızlık kaz üretimi ile birçok kişiye örnek oldu.



Kendisi gibi iş kurmak isteyen 5 kişiye de yardımcı olarak kendi çiftliklerini kurmalarını sağlayan Mayacı, ilçeden göçün önlenmesine de önemli katkıda bulundu.



Mayacı, AA muhabirine, ilçede ekonomik şartların kısıtlı olmasından dolayı 2 yıl önce kendi çiftliğini kurduğunu ve Türkiye'nin birçok bölgesine kaz gönderdiğini anlattı.



Şu an talebe yetişemediğini belirten Mayacı, "Yetiştirdiğimiz kazları genellikle yurt içindeki otel ve restoranlara gönderiyoruz. Şu an talebe yetişemez hale geldik. Kaz etinin lezzetini tatmayan, merak eden çok insan var. Sürekli artan bir rağbet var. Çiftliğimde 2 bin kaz var ve hepsini şu an satabilirim. Ama damızlık için kullandığımdan dolayı yavru için bekletiyorum." diye konuştu.



Mayacı, ekonomik şartlardan dolayı ilçenin sürekli göç verdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlçemizin şartları belli, geçim kaynağı sıkıntısı çok üst seviyede. Bundan dolayı da göç oranımız fazla. Fabrikamız olmadığı için büyük şehirler ile yurt dışına göç çok fazla oluyor. İlçeden göç için hazırlanan 5 ailemiz vardı. Çiftliğimdeki damızlık kazlardan çıkan civcivleri onlara verdim. Şu an onlar da kendi çiftliklerini kurmaya başladı. Bu şekilde onlara da yardımcı olarak, kendilerini geliştirmelerini sağlıyorum."



"İlçemizdeki göç sorununun önüne geçeceğiz"



Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen de kaz çiftliklerinin ilçe ekonomisi için gelişmekte olan bir sektör haline geldiğini vurguladı.



Bu çiftliklerin artmasıyla ilçede yeni istihdam alanlarının oluştuğuna dikkati çeken Teymen, şunları kaydetti:



"İlçemiz Aksaray'ın gölet ve su kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölgesinde. Mustafa Bey, bu imkanları değerlendirmek üzere kurduğu kaz çiftliğiyle ilçemizde girişimcilik anlamında önemli bir örnek oldu. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür çiftliklerin kurulmasıyla istihdamı arttırıp, ilçemizdeki göç sorununun önüne geçeceğiz."